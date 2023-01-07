В Госсовете Ливии заявили об отсутствии доверия между основным политическими силами страны

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри отметил, что на нынешнем этапе "важнейшим приоритетом ВГС являются создание конституционной основы и устранение любых препятствий для проведения всеобщих выборов"

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Отношения между основными политическими силами Ливии лишены доверия. Такое мнение высказал в субботу глава Высшего государственного совета (ВГС) страны Халед аль-Мишри.

"Между основными политическими силами страны отсутствует доверие, поэтому необходимы наведение мостов и восстановление доверия между ливийцами" - указал аль-Мишри, слова которого привел ливийский новостной портал Afrigate News.

Он отметил, что на нынешнем этапе "важнейшим приоритетом ВГС являются создание конституционной основы и устранение любых препятствий для проведения всеобщих выборов". "Выборы должны пройти в безупречной политической обстановке, и только после этого, - как считает аль-Мишри, - нужно будет говорить о формировании конституции страны, о восстановлении престижа государственных органов и необходимости их перестройки".

В четверг в Каире состоялись переговоры между аль-Мишри и спикером Палаты представителей (парламента) Ливии Акилой Салехом. Стороны, как следует из совместного заявления, договорились ускорить завершение подготовки конституционной основы для проведения выборов. Согласно заявлению, "совместный комитет парламента и ВГС, который рассматривает конституционную платформу [для проведения общенациональных выборов], направляет документ в Палату представителей и ВГС для его утверждения". На пресс-конференции в Каире аль-Мишри указал, что между парламентом и ВГС "остаются неурегулированными один-два пункта документа о конституционной платформе".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой, со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Однако выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили, а дата их проведения до сих пор не определена.