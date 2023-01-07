7 января, 15:25

СМИ: в Стамбуле задержали боевиков ИГ, готовивших теракт в новогоднюю ночь

СМИ: в Стамбуле задержали боевиков ИГ, готовивших теракт в новогоднюю ночь
© EPA/ STR

По сведениям телеканала NTV, подозреваемыми являются граждане Таджикистана и Узбекистана

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Полиция Стамбула задержала двух боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили теракт в новогоднюю ночь в одном из районов турецкого мегаполиса. Как сообщил в субботу телеканал NTV, подозреваемые являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.

Антитеррористическая операция была проведена в районе Башакшехир в европейской части Стамбула за несколько часов до наступления Нового года. Вышедшая на след радикалов полиция прострелила колеса машины, на которой те пытались скрыться. Один из них, являющийся специалистом по изготовлению взрывных устройств, помещен в следственный изолятор. В отношении другого, гражданина Узбекистана, проводятся мероприятия по депортации.

Согласно данным полиции, боевики ИГ планировали теракт, аналогичный совершенному в Стамбуле этой же организацией в ночь на 1 января 2017 года в элитном центре развлечений. Тогда погибли 39 человек. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
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