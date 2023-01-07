Власти Днепра планируют демонтировать памятник генералу Маргелову

По словам мэра города Бориса Филатова, монумент предложат забрать десантникам

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Власти города Днепра на востоке Украины собираются демонтировать памятник командующему Воздушно-десантными войсками СССР генералу Василию Маргелову. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, монумент, установленный в городе, предложат забрать десантникам. Именно по их инициативе, как указывает издание, в 2000 году памятник Маргелову и появился на набережной Днепра. Деньги на его установку собирали жители города и спонсоры.

Маргелов родился в 1908 году в городе Екатеринославе (нынешний Днепр). В 1954-1959 и 1961-1979 годах он командовал Воздушно-десантными войсками СССР. Маргелов считается автором концепции расширенного применения ВДВ в стратегических операциях. Он прошел советско-финскую войну и Великую Отечественную войну, удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее в Днепре демонтировали памятники Александру Пушкину и Михаилу Ломоносову.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским писателям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.