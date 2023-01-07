7 января, 16:52

Президент Колумбии посетит Венесуэлу для встречи с Мадуро

Густаво Петро ранее заявлял о намерении восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро посетит в субботу Венесуэлу для встречи со своим коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщил посол Колумбии в Каракасе Армандо Бенедетти. О визите не объявлялось заранее.

"Сегодня состоится второй после восстановления отношений между Колумбией и Венесуэлой визит президента Густаво Петро в Каракас", - написал посол в Twitter.

Газета El Tiempo со ссылкой на источники в администрации президента Колумбии сообщила, что Петро направится в Каракас для "внеочередной встречи с Мадуро".

7 августа прошлого года в должность президента Колумбии вступил представитель левой коалиции Петро. В ходе предвыборной кампании он заявил о намерении восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, которые были разорваны в феврале 2019 года после того, как Богота признала венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом. В конце августа страны обменялись послами. 

Теги:
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПетро, Густаво
© Информационное агентство ТАСС
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