AFP: экипаж судна Оcean Viking спас 37 мигрантов, дрейфовавших на лодке у берегов Ливии

По информации агентства, после получения разрешения от итальянских властей судно направилось в порт Анконы для высадки мигрантов

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Экипаж судна Ocean Viking французской неправительственной организации SOS Mediterranee спас в субботу в Средиземном море 37 мигрантов, дрейфовавших на лодке у берегов Ливии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

После получения разрешения от итальянских властей судно направилось в порт Анконы для высадки мигрантов. "Порт находится в 1,5 тыс. км от зоны операции, потребуется четыре дня, чтобы добраться до него", - отметили в неправительственной организации. По данным общественников, среди 37 спасенных мигрантов - две женщины и 12 несовершеннолетних.

Предыдущая операция по спасению мигрантов была проведена в конце декабря также у берегов Ливии. Тогда экипаж Ocean Viking спас 112 беженцев, из которых почти 30 человек были несовершеннолетними. Итальянские власти разрешили судну зайти в порт города Равенна для высадки нелегалов.

В конце октября между Парижем и Римом возникла напряженность в связи с отказом Италии принимать 234 нелегальных мигранта, которые были спасены Ocean Viking в Средиземном море. Экипаж тогда не получил разрешения на заход в итальянские порты, после чего запросил поддержку Франции и Греции. Первоначально согласие дали власти Марселя, но потом Париж обвинил Рим в негуманности за отказ принимать мигрантов в ближайшем (итальянском) порту. В итоге беженцев высадили в Тулоне. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил тем, что страна не примет по соглашению о размещении мигрантов около 3 тыс. человек из Италии до конца года, и призвал другие европейские страны к таким же мерам.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила "недоумение агрессивной реакцией" Франции. Она напомнила, что с начала года Ocean Viking стало первым судном с мигрантами, которое зашло в порт Франции, а Италия приняла в 2022 году около 90 тыс. человек.