Премьер Венгрии считает, что неолиберальная модель миропорядка исчерпала себя

Он считает, что этот порядок стал рушиться из-за "отсутствия регулирования и государственного контроля" за экономикой и финансами, которые впервые продемонстрировал мировой кризис 2008 года

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Неолиберальная модель мирового порядка, при котором доминировали США, себя исчерпала, но пока неизвестно, какой будет новая модель, поскольку ее контуры только вырисовываются. Об этом говорится в статье политического советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, который изложил тезисы недавнего выступления главы правительства Виктора Орбана на закрытой встрече в венгерском Фонде имени Кальмана Селла. Статья опубликована в субботу на сайте издания Mandiner.

"Неолиберальная модель глобализации исчерпала себя", - написал он.

"Современная модель глобализации была создана после распада Советского Союза, - пояснил Балаж Орбан. - В ее основе лежал однополярный мировой порядок, возглавляемый Соединенными Штатами и основанный, по сути, на неолиберальных принципах". Автор считает, что этот порядок стал рушиться в результате "отсутствия регулирования и государственного контроля" за экономикой и финансами, что впервые продемонстрировал мировой кризис 2008 года.

"События 2010-х годов - миграция, Brexit и победа Дональда Трампа [на выборах президента США] - показали, что неолиберальный мировой порядок работает не так хорошо, как раньше, и теряет легитимность. А пандемия, которая разразилась в 2020 году, еще раз подтвердила уязвимость неолиберального мирового порядка. Точки над "и" были поставлены с началом в 2022 году <...> [конфликта] между Украиной и Россией, который ясно показал, что нынешняя западоцентричность не может быть устойчивой, поскольку соперники Запада усилились, в немалой степени благодаря либерализации торговли и экономики", - говорится в статье советника венгерского премьера.

Излагая взгляды своего шефа, Балаж Орбан отметил, что "контуры нового порядка еще только вырисовываются", но Запад, который по-прежнему возглавляют Соединенные Штаты, пытается "сохранить хотя бы частичное доминирование". В этих целях предпринимаются различные действия - от разрыва международных экономических связей (что известно в западной терминологии как "разъединение") до возрождения блоков эпохи холодной войны.

Правительство Венгрии считает, что такой подход не соответствует его интересам. "Не разъединять, а соединить - такова стратегия Орбана на следующее десятилетие", - подчеркнул советник главы венгерского правительства. Он отметил, что, по мнению премьера Орбана, только при этом условии Венгрия сможет выполнить свою главную стратегическую задачу следующего десятилетия. Она заключается в том, чтобы "выйти из группы стран со средним уровнем дохода и догнать развитые страны, а также добиться статуса региональной средней державы в Центральной Европе", сообщил Балаж Орбан.