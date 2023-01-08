В Бенине проходят выборы в парламент

За 109 депутатских мест в Национальном собрании борются семь партий, в том числе три оппозиционные

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. Голосование на выборах в однопалатный парламент Бенина началось в воскресенье с участием основных оппозиционных партий, которые не были допущены до предыдущих выборов в 2019 году. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Семь партий, в том числе три оппозиционные, борются за 109 депутатских мест в Национальном собрании, отмечает она. В электоральные списки внесены 6,6 млн избирателей страны.

Нынешний состав парламента избирается на три года, что на год меньше срока работы предыдущего. Эта норма установлена принятой в 2019 году конституционной поправкой, согласно которой с января 2026 года срок полномочий парламента определен в пять лет, чтобы всеобщие выборы совпадали с президентскими и муниципальными. Еще одной особенностью нынешних выборов является введенная депутатская квота для женщин - 24 места.

Предыдущие парламентские выборы, состоявшиеся в Бенине четыре года назад и на которые не были допущены кандидаты от нескольких оппозиционных партий, привели к крупным демонстрациям протеста, сопровождавшимся беспорядками. На нынешних выборах ведущие оппозиционные партии выставили своих кандидатов во всех избирательных округах.

Предыдущий состав парламента был полностью пропрезидентским, представительство в нем имели лишь две партии - Союз прогрессистов и Республиканский блок. На нынешних выборах четыре партии поддерживают действующего президента страны Партиса Талона. Им противостоят три оппозиционные партии. Выборы проходят по партийным спискам и по пропорциональной системе. Для представительства в парламенте партия должна преодолеть 10-процентный барьер на общенациональном уровне.

Публикация избиркомом первых результатов голосования ожидается на будущей неделе.