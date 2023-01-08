В Харьковской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Промышленное предприятие было повреждено в ночь на воскресенье в городе Мерефа Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Прошлой ночью <...> город Мерефа Харьковского района. Поврежден объект промышленности", - написал он в своем Telegram-канале.
В Мерефе работают механический завод, завод железобетонных конструкций, а также несколько предприятий строительной и пищевой промышленности.
Ранее Синегубов сообщил, что в Мерефе произошли два взрыва. В то же время, по данным украинского издания "Страна", взрывов было больше. В ночь на воскресенье в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.