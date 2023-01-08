Иран начал судебное разбирательство по делу о крушении украинского самолета

Глава Генштаба иранских ВС генерал-майор Мохаммад Багеритакже назвал причиной крушения "особые условия, сложившиеся в Иране в сфере безопасности"

TACC, 8 января. Иран начал судебное разбирательство по факту авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года. С таким заявлением выступил в воскресенье начальник Генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

"Трагический инцидент, в результате которого 8 января 2020 года был сбит украинский пассажирский самолет, <...> глубоко потряс как народ исламской республики, так и представителей ее властей и вооруженных сил, - приводит слова Багери агентство Клуб молодых журналистов. - Судебное дело по данному инциденту открыто и находится на стадии разбирательства".

Глава Генштаба также подчеркнул, что причиной крушения самолета стали "особые условия, сложившиеся в Иране в сфере безопасности", а также "ошибочное решение, принятое подразделениями оборонного ведомства".

28 декабря пресс-служба МИД Канады проинформировала, что представители правительств Великобритании, Канады, Украины и Швеции призвали Иран начать арбитражное разбирательство по факту авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном. Ранее Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция создали специальную группу, которая должна оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. Координация осуществляется на министерском уровне, в том числе через МИД.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.