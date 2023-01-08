Министр финансов Пакистана 9 января встретится в Женеве с представителями МВФ

Глава ведомства в последнее время публично критиковал выдвигаемые Фондом условия продолжения оказания финансовой поддержки, однако в случае выполнения требований МВФ Исламабад получит очередной транш в размере $1,1 млрд

ИСЛАМАБАД, 8 января. /ТАСС/. Министр финансов и доходов Пакистана Исхак Дар в понедельник проведет встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ) в Женеве. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МВФ Джулию Козак.

"Ожидается, что делегация МВФ встретится с министром финансов Исхаком Даром на полях конференции в Женеве, чтобы обсудить нерешенные вопросы и дальнейшие шаги", - приводит ее слова агентство.

Министр финансов Пакистана в последнее время публично критиковал выдвигаемые Фондом условия продолжения оказания финансовой поддержки, однако в случае выполнения требований МВФ Исламабад получит очередной транш в размере $1,1 млрд.

Программа финансовой помощи Пакистану в размере более $7 млрд была одобрена руководством МВФ в 2019 году. Семь траншей Фонда, ранее предоставленные Исламабаду, составили в сумме $4,2 млрд. В настоящее время проходит девятый обзор выполнения Пакистаном требований МВФ, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики.