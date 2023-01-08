Полицейские Армении задержали в Гюмри участников антироссийской акции у базы ВС РФ

Активисты планировали перекрыть входы в военную базу РФ

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Полиция Армении в воскресенье задержала несколько десятков участников антироссийской акции, которые планировали перекрыть входы в военную базу РФ с требованием открыть Лачинский коридор. Акцию транслировали в режиме реального времени местные порталы.

Несанкционированную акцию, в которой участвовали порядка 200 человек, организовал оппозиционный "Национально-демократический полюс", известный своей русофобской идеологией. Лидеры этого движения были членами военизированной организации "Сасна црер", которые летом 2016 года захватили базу полка полиции в центре Еревана.

В Лачинском коридоре проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. 12 декабря группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.

В Ереване расценили это как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее сообщал, что Ереван призывал ООН и Минскую группу ОБСЕ отправить оценочную миссию в Лачинский коридор. Как заявил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян, в Нагорном Карабахе из-за блокировки началась нехватка продовольствия. Армения 14 декабря обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан разблокировать коридор.