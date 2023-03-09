Вучич заявил, что Сербия продолжит поддерживать "корректные отношения" с Россией

Сербский президент в преддверии обращения к нации сообщил о "хорошем и полезном разговоре" с послом РФ

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Сербия продолжит поддерживать "корректные отношения" с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по результатам встречи с послом России Александром Боцан-Харченко в четверг в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Хороший и полезный разговор [состоялся] с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Мы обсудили все важные двусторонние вопросы, и я отдельно проинформировал Его Превосходительство о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии, - подчеркнул сербский лидер в преддверии обращения к нации. - Сербия продолжит поддерживать корректные отношения с Российской Федерацией".

Обращение Вучича к нации должно состояться в четверг в 21:00 (23:00 мск) в эфире телеканала Happy tv.