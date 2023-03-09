В Италии могут ввести наказание до 30 лет тюрьмы для нелегальных перевозчиков мигрантов

Отмечается, что в случае гибели одного человека во время перевозки наказанием является лишение свободы на срок от 15 до 24 лет

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Италии изучают возможность введения наказания в виде лишения свободы на срок до 30 лет для нелегальных перевозчиков мигрантов. Как сообщила газета Il Messaggero, этот пункт будет рассматриваться на заседании Совмина, которое в четверг пройдет в городе Кутро (провинция Кротоне). У его берегов 26 февраля разбилось судно с мигрантами, в результате погибли более 70 человек.

Лица, которые "поощряют, организуют, финансируют или осуществляют перевозку иностранцев на территорию государства", когда "перевозка осуществляется таким образом, что подвергает жизни людей опасности <...>, наказываются лишением свободы на срок от 20 до 30 лет, если смерть более чем одного человека является непреднамеренным следствием этого деяния", цитирует издание проект декрета.

Отмечается, что в случае гибели одного человека во время перевозки "наказанием является лишение свободы на срок от 15 до 24 лет". Документ также предусматривает усиление морского наблюдения.

В результате кораблекрушения 26 февраля в 100 м от побережья в районе Кротоне (южная области Калабрия) погибли не менее 72 мигрантов. 80 спаслись, предполагается, что еще не менее 30 могли пропасть без вести. На местном пляже продолжают находить останки. Среди погибших много детей и женщин. Выходцы преимущественно из Афганистана, а также из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии отплыли из Турции за четыре дня до трагедии. По данным СМИ, за "переезд в Европу" беженцы заплатили до $7,5 тыс. У многих были родственники в Европе.

Итальянская полиция обнаружила и задержала трех незаконных перевозчиков людей. Как сообщило агентство ANSA, четвертый их предположительный сообщник задержан в Австрии. Пятого контрабандиста, со слов очевидцев, идентифицировали среди погибших, сообщило в 8 март Radio-1.

Одновременно со следствием в отношении перевозчиков прокуратура республики открыла расследование по предположению о неоказании своевременной помощи судну со стороны итальянских служб.