СМИ: Трамп опубликует 150 писем от известных людей в своей новой книге

По сведениям портала Axios, в нее войдут послания от президентов, членов королевской семьи, знаменитостей и предпринимателей

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пишет книгу, в которой опубликует 150 личных писем, отправленных ему известными людьми. Об этом сообщил в четверг портал Axios.

По его данным, в книгу под названием "Письма к Трампу" войдут послания от президентов, членов королевской семьи, знаменитостей и предпринимателей. Уточняется, что Трамп отобрал эти письма из более 1 тыс., которые сохранил за 40 лет. К каждому из них бывший президент США напишет комментарий об авторе и приложит фотографии.

Среди авторов писем, по информации портала, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Билл Клинтон, принцесса Диана и Ким Чен Ын. Книга поступит в продажу 25 апреля, издание с автографом будет стоить $399.

"Задолго до прихода в политику Дональд Трамп прожил необыкновенную жизнь. Ни одна книга не освещает его знаковые отношения так, как "Письма к Трампу", - сказал глава издательства Winning Team Publishing Серхио Гор.

Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг, самая известная из которых "Искусство заключать сделки" (1987), написанная в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. После публикации она продержалась в списке бестселлеров газеты The New York Times более трех месяцев, всего было продано более 1 млн экземпляров.