Блинкен и Колонна обсудили поддержку Украины

Главы внешнеполитических ведомств США и Франции также затронули вопросы двухстороннего взаимодействия в АТР

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудили в состоявшемся в четверг телефонном разговоре вопросы, связанные с оказанием Западом помощи Украине, а также взаимодействием Вашингтона и Парижа в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Как говорится в обнародованном им письменном заявлении, стороны обсудили "поддержку Украины". "Госсекретарь также отметил важность продолжения тесного сотрудничества с целью продвижения наших общих целей мира, стабильности и процветания в регионах Индийского и Тихого океанов и за их пределами, соответствующих мировому порядку, который базируется на правилах", - указывается в пресс-релизе. Детали в нем не приводятся.