Канада заявила, что вышлет дипломатов КНР в случае их вмешательства в выборы

Глава канадского МИД Мелани Жоли также сообщила, что прошлой осенью Оттава отказала в предоставлении визы одному из китайских дипломатов

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Канады примет решение о высылке китайских дипломатов, если будет доказано их участие во вмешательстве в канадские федеральные выборы. Об этом в четверг заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента.

"Если у нас появятся какие-либо четкие доказательства каких-либо правонарушений [со стороны китайских дипломатов], то мы отправим дипломатов собирать вещи очень-очень быстро", - сказала глава МИД, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов о том, почему Оттава не высылает дипломатов КНР на фоне данных о возможном вмешательстве Китая в канадские федеральные выборы.

"Если есть дипломаты, которые нарушают Венскую конвенцию или канадское законодательство, то я ни минуты не колеблясь вышлю их", - подчеркнула министр, добавив, что это будет касаться дипломатических работников любого посольства. Жоли также сообщила, что прошлой осенью Оттава отказала в предоставлении визы одному из китайских дипломатов.

Последние несколько недель в Канаде активно муссируется тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, 17 февраля газета The Globe and Mail со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, якобы предполагала поддержку кандидатов от Либеральной партии для обеспечения такой их победы, при которой они смогли бы сформировать правительство меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные для него кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей. На этой неделе он заявил, что Оттава не располагает прямыми доказательствами участия китайских дипломатов или агентов влияния во вмешательстве в канадские федеральные выборы.