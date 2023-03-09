Асад заявил, что переговоры с Турцией должны иметь четкую повестку дня

Любые политические шаги, предпринимаемые государством, должны отвечать интересам народа, отметил президент Сирии

БЕЙРУТ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад приветствовал присоединение Ирана к усилиям по налаживанию диалога между Анкарой и Дамаском. Об этом, как сообщило в четверг агентство SANA, сирийский лидер заявил на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Предстоящие переговоры [с Турцией] должны быть хорошо подготовлены и иметь четкую повестку дня, чтобы привести к конкретным результатам", - подчеркнул он.

По слова Асада, "любые политические шаги, предпринимаемые государством, должны отвечать интересам сирийского народа".

В свою очередь иранский министр, прибывший в Дамаск из Анкары, подтвердил поддержку единства и территориальной целостности Сирии. "Иран полностью доверяет решениям сирийского руководства и разделяет занимаемые Дамаском позиции", - сказал Абдоллахиян.

Позиция Тегерана

Выступая на пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, глава иранского МИД отметил позитивные изменения в позициях некоторых региональных государств в отношении восстановления роли Сирии на межарабской арене. "В Тегеране удовлетворены таким ходом событий на фоне тяжелых последствий землетрясения 6 февраля", - сказал он.

Абдоллахиян подчеркнул, что "диалог и прямые контакты являются единственным решением кризисов". "Поэтому мы приветствуем предстоящие четырехсторонние встречи в Москве с целью установления более тесного взаимодействия", - заявил он.

Иранский министр посетил в четверг разрушенные ударом стихии районы в Латакии и побеседовал с пострадавшими жителями. "Всем очевидна необходимость отмены несправедливых санкций, введенных Западом против Сирии, - сказал он. - Вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи, должны решаться без какой-либо политизации".

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с иранским коллегой сообщил, что технические переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции пройдут на следующей неделе в Москве и будут посвящены подготовке предстоящей министерской встречи.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 15 декабря прошлого года журналистам, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.