Нацполиция Канады расследует данные о работе незаконных полицейских участков КНР

В 2022 году сообщалось об обнаружении таких участков в Нидерландах

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) проводит расследование по факту обнаружения в Монреале и его пригороде якобы двух незаконных китайских полицейских участков. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Со ссылкой на правозащитников CTV указал, что эти участки якобы используются для наблюдения и угроз китайским гражданам, проживающим в Канаде. В некоторых случаях их сотрудники вынуждают китайцев вернуться на родину.

В прошлом году сообщалось об обнаружении таких участков в Нидерландах. Тогда МИД Китая заявил, что речь идет не о полицейских участках, а о сервисных центрах, которые в основном помогали китайцам, которые не могли вернуться домой во время пандемии коронавируса.