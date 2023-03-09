Президент Финляндии заявил, что не видит тем для обсуждения с руководством РФ

Саули Ниинистё уточнил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, "если это принесет какие-либо результаты"

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит тем для обсуждения с российским руководством. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Я уже говорил, что полностью готов поговорить с ним [президентом РФ Владимиром Путиным], если это принесет какие-либо результаты", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности контактов с российским лидером. "Пока мы не нашли таких [тем]", - подчеркнул он.

Ведущая телеканала напомнила, что последняя беседа лидеров РФ и Финляндии состоялась в мае прошлого года по инициативе финской стороны. Как сообщала на тот момент пресс-служба Кремля, Путин назвал отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер, подчеркнули в пресс-службе.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня того же года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры генсека организации Йенса Столтенберга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Финляндии Саули Ниинистё и занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдаленой Андерссон. Был подписан меморандум, позволяющий обеим северным странам вступить в НАТО.