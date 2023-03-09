КГБ Белоруссии установил личность подорвавшего самолет А-50 в день совершения им диверсии

Офицер госбезопасности сообщил, что удалось сорвать первичный план по эвакуации террориста на территорию Украины

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии установили личность подозреваемого в совершении теракта в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС РФ Николая Швеца в день, когда он устроил диверсию. Об этом в четверг в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил оперативный сотрудник КГБ.

"Подозреваемый в совершении террористического акта был нами установлен в тот же день, 26 февраля", - сказал сотрудник, имя которого не указывается.

Тогда же сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел выяснили, что после совершения диверсии Швец уехал в город Столин Брестской области, откуда руководство Службы безопасности Украины (СБУ) планировало перевести его через границу. "Были экстренно введены дополнительные меры безопасности на государственной границе Республики Беларусь, что позволило сорвать первичный план по эвакуации террориста на территорию Украины. Соответственно, иностранная спецслужба ввела в действие запасной план по его эвакуации", - рассказал оперативник КГБ.

Офицер госбезопасности сообщил, что "после того как украинская спецслужба поняла, что вариант эвакуации Швеца на их (украинскую - прим. ТАСС) через Столин не удался", был "реализован экстренный сценарий по выводу его в пригород Минска", где диверсант был "размещен в коттедже садового товарищества". В этом здании он и был затем задержан.

Задержание диверсанта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 марта сообщил о задержании в стране агента спецслужб Украины и около 20 его пособников, причастных к совершению диверсии против базировавшегося на аэродроме Мачулищи под Минском самолета ДРЛО А-50 ВКС РФ. Лукашенко отметил, что в результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения, не препятствующие выполнению задач по предназначению.

Следственное управление Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии возбудило уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса республики ("Акт терроризма"). В КГБ заявили об установлении прямой причастности СБУ к организации теракта в Мачулищах, а также об использовании при подготовке теракта агентуры спецслужб Польши из числа покинувших Белоруссию представителей оппозиции и активных участников протестных событий во время президентских выборов 2020 года.

В ходе допросов, фрагменты видеозаписей которых были продемонстрированы по белорусскому телевидению, Швец сообщил, что в течение продолжительного времени проходил подготовку к диверсии под руководством сотрудников СБУ.