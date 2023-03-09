Президент Финляндии не стал оценивать выводы разведки США по "Северным потокам"

Саули Ниинистё призвал дождаться завершения расследований

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё не стал давать оценку попавшим в СМИ выводам американской разведки о возможных виновниках взрывов на "Северных потоках" и призвал дождаться завершения расследований.

"Я не считаю, что кто-то знает настоящую правду, - сказал он в четверг в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на вопрос, могут ли утверждения о якобы причастности некоей проукраинской группировки осложнить оказание помощи Киеву. - Потому что расследования, как, например, ведет Швеция, <...> посмотрим, когда они завершатся".

Во вторник The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, принадлежала гражданам Украины.

Как заявил позднее советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев, утечки в американских СМИ от анонимных источников о диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" призваны сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в этом деле, никакой веры в беспристрастность выводов спецслужб США нет.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил во вторник, что голосование в Совете Безопасности всемирной организации по проекту российской резолюции о международном расследовании по "Северным потокам" состоится до конца марта.