Байден сообщил о готовности обсуждать проект бюджета со спикером Палаты представителей

Президент США также вновь подверг критике республиканцев

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент-демократ Джо Байден заявил в четверг о своей готовности в любое время обсудить проект федерального бюджета на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти (республиканец, от штата Калифорния). Байден представил в Филадельфии (штат Пенсильвания) проект федерального бюджета на $6,8 трлн. Трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании.

"Я хочу пояснить, что готов встретиться со спикером в любое время, хоть завтра, если у него [есть предложения] по бюджету. Изложите их мне и скажите, что намерены сделать", - отметил президент.

Он вновь подверг критике республиканцев. "Как я уже говорил, республиканцы MAGA угрожают объявить дефолт по национальному долгу, продолжают говорить о национальном долге, триллионном долге. Чтобы накопить этот долг, потребовалось 200 лет", - считает Байден. MAGA (Make America Great Again, или, в переводе на русский язык, "Сделаем Америку вновь великой") - главный политический лозунг предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Этот лозунг прочно закрепился в местном политическом лексиконе.

Вашингтонская администрация в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный сейчас на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

В четверг в связи с обнародованием Белым домом проекта федерального бюджета лидеры республиканского большинства в нижней палате законодательного органа заявили, что суверенный долг страны вдвое превысит в следующие 30 лет размер национальной экономики, если находящаяся у власти в Вашингтоне Демократическая партия реализует свои бюджетные предложения на будущий финансовый год и дальнейшую перспективу. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.

Проект федерального бюджета страны на 2024 финансовый год предполагает суммарные расходы в размере более $6,8 трлн, доходы - около $5 трлн.