Reuters: полиция Дании искала яхту, которую могли применить для подрыва "Северных потоков"

Представители правоохранительных органов опрашивали местных жителей и собирали данные в порту

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Полиция Дании вела розыск яхты, которую могли задействовать при осуществлении диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Полиция разыскивала конкретную яхту, которая пришвартовалась здесь в сентябре", - отметил глава местной администрации датского острова Кристиансё Сорен Тиим Андерсен. Этот остров входит в состав одноименного архипелага (также известного под названием Эртхольмен), расположенного в непосредственной близости от места осуществления диверсии. Кристиансё ранее использовался в качестве военно-морской базы и до сих пор находится под управлением Министерства обороны Дании, которое назначает главу администрации архипелага.

Как отметил Андерсен, датскую полицию интересовали данные о судах, заходивших в местную гавань в период с 16 по 18 декабря 2022 года. Представители правоохранительных органов опрашивали местных жителей и собирали данные в порту. О результате поисков не сообщается. В полиции королевства не комментируют данное расследование.

Во вторник The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В немецком издании Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Генеральная прокуратура Германии в среду сообщила, что 18 и 20 января инициировала обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам на "Северных потоках". По ее данным, о мотивах и заказчиках достоверной информации пока нет. Судно, возможно причастное к диверсиям, было арендовано у германской фирмы, но ее сотрудники вне подозрений, заявили в Генпрокуратуре ФРГ.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.