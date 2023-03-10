Париж рассчитывает восстановить мосты с Лондоном на первом за пять лет саммите

Ожидается, что на этой встрече стороны сделают попытку положить конец длительному периоду напряженности

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Франция проведет в пятницу двусторонний саммит с Великобританией, чтобы перезапустить отношения. Встреча лидеров двух стран состоится впервые за пять лет.

Как напоминают эксперты, после января 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон еще не проводил полномасштабных двусторонних переговоров с британским премьером, хотя за этот же период состоялись шесть официальных встреч французского президента с канцлерами Германии.

Ожидается, что на этой встрече Париж и Лондон сделают попытку положить конец длительному периоду напряженности. Яблоком раздора в минувшие пять лет стали затяжные переговоры об условиях выхода Великобритании из Европейского союза, не совпадающие интересы в сфере рыболовства, острые споры в вопросах иммиграции.

Срыв многомиллиардного контракта

В этот же период, в сентябре 2021 года, британский премьер (2019-2022) Борис Джонсон путем тайных переговоров с Вашингтоном и Канберрой о трехстороннем пакте (AUKUS) сорвал многомиллиардный контракт Франции на поставку подводных лодок Австралии.

Агентство France-Presse отмечало различие подходов Парижа и Лондона к украинскому конфликту. Джонсон проводил крайне жесткую линию, тогда как французский президент отстаивал необходимость сохранения каналов диалога с Кремлем.

Пришедшая на смену Джонсону Лиз Трасс, которая до этого возглавляла МИД королевства, не смогла на пресс-конференции в августе 2022 года ответить на вопрос, считает ли она президента Франции "другом или врагом". Она заявила тогда, что "будет судить по делам, а не по словам". Сам Макрон в ответ на это заметил, что "в жизни плохо терять ориентиры".

Внешняя политика как продолжение внутренней

В Елисейском дворце благосклонно приняли заявления нового главы британского правительства Риши Сунака, назвавшего Францию "дружественной страной, союзником и партнером". Как стремление к перезапуску отношений воспринято и то, что Сунак прибудет в Елисейский дворец в сопровождении ключевых министров - глав ведомств иностранных и внутренних дел, обороны, экономики, энергетики, экологии.

Стороны, по мнению экспертов, постараются не только укрепить существующее сотрудничество в области обороны и безопасности, но и рассмотрят новые проекты в области вооружений. Правда, эксперты видят на этом пути трудно преодолимые препятствия.

Париж и Лондон, считает журнал Conflits, следуют разными курсами. Великобритания пытается сблизиться с участниками ЕС, не отходя от своего военного партнерства с США. Франция ставит цель укрепить стратегическую автономию Евросоюза, что де-факто не оставляет места для более тесного взаимодействия с Великобританией.

По мнению издания, Сунак заинтересован в принятии соглашения о сотрудничестве, которое помогло бы ему несколько отвлечь внимание от сильной социальной напряженности на Британских островах. Эта напряженность, констатируют в Париже, вызвана экономическим спадом и цепью скандалов, в которых замешана правящая Консервативная партия.

Военное и индустриальное сближение с Францией укладывается в парадигму британской внешней политики, поскольку осуществлялось бы на двусторонней основе без вовлечения Евросоюза.

Волны нелегальной миграции

Лондон также ждет от Парижа более активного контроля за незаконной иммиграцией в Великобританию с французской территории. Лодки с нелегальными мигрантами периодически направляются через Ла-Манш.

В ноябре прошлого года стороны подписали двустороннее соглашение, предусматривающее усиление контроля с французской стороны. Эксперты считают его недостаточным для того, чтобы остановить волны миграции. Если в 2021 году Ла-Манш пересекли 25 тыс. мигрантов, то в прошлом году их было уже 45 тыс., а в этом ожидают 85 тыс.

На саммите могут быть заключены в том числе соглашения в области ядерной энергетики, а также договоренности о перекрестных инвестициях в безуглеродную экономику. Париж придает им особое значение в свете своих обязательств в деле борьбы с климатическими изменениями.

Сунак станет первым, но не единственным высокопоставленным британским гостем Франции в этом месяце. Уже 26 марта в Париж собирается прибыть с четырехдневным государственным визитом король Великобритании Карл III.