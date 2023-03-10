Байден сыронизировал, что его соперником на выборах был "будущий президент" Трамп

Лидер США также заявил, что его политика привела к сокращению дефицита бюджета страны

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден пошутил в четверг, что его соперником на выборах главы государства в 2020 году был, "возможно, будущий президент" США Дональд Трамп. Байден представлял в Филадельфии (штат Пенсильвания) проект федерального бюджета на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года), трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании.

"Вы, возможно, помните, что в то время (2020 год - прим. ТАСС) я баллотировался в президенты. Вы все, возможно, помните, что у меня была серьезная борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", - сказал Байден.

"Не приведи господь", - добавил американский лидер и перекрестился.

Он также утверждал, что его политика привела к сокращению дефицита бюджета страны. Однако, как отмечало ранее рейтинговое агентство Moody's, "действия нынешней администрации [Байдена] и Конгресса (когда его обе палаты контролировали демократы - прим. ТАСС), несомненно, привели к увеличению дефицита, а не к его уменьшению". По версии президента, его администрация "снизила счета за электроэнергию в домах" американцев. При этом, по данным Республиканской партии, электричество в стране подорожало на 11,9%, мазут - на 27,7%, а природный газ - на 26,7% по сравнению с прошлым годом. Байден также заявил, что он "снижает инфляцию семь месяцев подряд". При этом в начале его президентства уровень инфляции составлял 1,4%, а сейчас - 6,4%.

Во время своего выступление глава вашингтонской администрации также в очередной раз утверждал, что "инсулин был изобретен 100 лет назад". Между тем этот белковый гормон был не изобретен, а открыт канадским физиологом Фредериком Бантингом в 1921 году.