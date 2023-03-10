В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву

Нед Прайс посоветовал обратиться к саудовской стороне за комментариями по поводу визита министра иностранных дел

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал комментировать состоявшийся в четверг визит главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Москву.

"Я советую обратиться к саудовской стороне за комментариями по поводу визита министра иностранных дел", - сказал Прайс на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. "Добавлю лишь, что этот визит последовал за недавней поездкой главы МИД [королевства] в Киев, где он объявил о выделении Саудовской Аравией $400 млн на гуманитарную поддержку Украины, из которых $300 млн будут направлены на закупку нефтепродуктов", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он отметил, что Аль Сауд стал первым высокопоставленным саудовским чиновником, посетившим Украину с начала российской спецоперации. "Мы также видим, что саудовские партнеры неоднократно, в том числе 24 февраля, голосовали в Генассамблее ООН в поддержку территориальной целостности Украины и соблюдения принципов Устава ООН", - подытожил Прайс.

В ходе визита в Москву в четверг Аль Сауд провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По их итогам глава МИД королевства заявил, что Саудовская Аравия подтверждает решительный настрой на продолжение сотрудничества и укрепление отношений с Россией и готова приложить все усилия для урегулирования кризиса на Украине.