9 марта, 21:59
Ситуация на Корейском полуострове

Yonhap: КНДР провела учения, на которых присутствовал Ким Чен Ын

По данным агентства, в ходе учений была проведена симуляция удара по аэродрому предполагаемого противника

ТАСС, 10 марта. Корейская народная армия провела в четверг артиллерийские учения, на которых присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, в ходе учений была проведена симуляция удара по аэродрому предполагаемого противника. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость всегда быть наготове и поддерживать военный потенциал страны для предотвращения столкновений на Корейском полуострове.

В четверг агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, что КНДР запустила ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Согласно данным Сеула, старт состоялся примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо. 

Теги:
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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