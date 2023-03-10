Сунак выразил надежду на перезагрузку отношений между Британией и Францией

В Европе Франция является наиболее активным партнером Великобритании "в сфере обороны и безопасности", отметил глава британского кабмина

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений с Францией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью французской газете Le Figaro накануне своего визита в Париж.

"Я надеюсь, что мы откроем новую главу в наших отношениях. В этом цель предстоящего саммита", - сказал Сунак. Он отметил, что сторонам предстоит углубить сотрудничество "в тех областях, где оно особенно важно для двух стран и всего мира", в частности в сфере глобальной экономики, дипломатии и безопасности.

Сунак назвал Париж "одним из ближайших партнеров, союзников и друзей Великобритании". "Я знаю [президента Франции Эмманюэля] Макрона, и он, конечно, является большим другом, - добавил премьер-министр. - Мы тесно работали вместе, будь то Украина, энергетическая безопасность, соглашение по Северной Ирландии".

Для Лондона "жизненно важно иметь крепкие отношения с Парижем", отметил глава британского кабмина. В Европе Франция, по его словам, является наиболее активным партнером Великобритании "в сфере обороны и безопасности".

Франко-британские отношения

Саммит станет первой за последние пять лет полномасштабной встречей лидеров двух государств. Отношения Парижа и Лондона особенно обострились осенью 2021 года. Занимавший тогда пост британского премьера Борис Джонсон путем тайных переговоров с Вашингтоном и Канберрой о трехстороннем пакте (AUKUS) сорвал многомиллиардный контракт Франции на поставку подводных лодок Австралии.

Кроме этого, агентство France-Presse констатировало различие подходов Парижа и Лондона к украинскому конфликту. Джонсон проводил крайне жесткую линию, тогда как французский президент отстаивал необходимость сохранения каналов диалога с Кремлем.

Пришедшая на смену Джонсону Лиз Трасс, которая до этого возглавляла МИД королевства, не смогла на пресс-конференции в августе 2022 года ответить на вопрос, считает ли она президента Франции "другом или врагом". Она заявила тогда, что "будет судить по делам, а не по словам". Сам Макрон в ответ на это заметил, что "в жизни плохо терять ориентиры".

Сунак станет первым, но не единственным высокопоставленным британским гостем Франции в этом месяце. Уже 26 марта в Париж собирается прибыть с четырехдневным государственным визитом король Великобритании Карл III.