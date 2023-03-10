Сунак заявил, что Париж и Лондон должны делать ставку в энергетике на АЭС

По словам премьера Великобритании, обеспечение энергетической безопасности является важной темой франко-британских переговоров

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Париж и Лондон должны делать ставку в энергетике на эксплуатацию АЭС и возобновляемые источники. Об этом он заявил в четверг в интервью французской газете Le Figaro в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы видели, какое негативное влияние оказывают наша зависимость от ископаемого топлива и возможность России использовать в качестве давления поставки газа, - сказал Сунак. - Это подчеркивает важность использования АЭС в нашем энергетическом балансе, а также возобновляемых ресурсов".

По словам премьера, обеспечение энергетической безопасности является важной темой франко-британских переговоров. "Хорошим сигналом стал наш проект возведения АЭС Sizewell C", - указал Сунак.

В ноябре 2022 года министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство королевства реализует план возведения новой атомной станции Sizewell C в графстве Саффолк. По его словам, после окончательного одобрения контракты будут подписаны с заинтересованными сторонами, включая французскую компанию EDF ("Электрисите де Франс").

EDF оценивает стоимость возведения станции мощностью 3,2 ГВ•т в £20 млрд (более $23 млрд) в ценах 2015 года. Критики этого проекта указывают на его большую стоимость и долгий срок реализации, что не позволит стране справиться с кризисом, вызванным резким ростом цен на электричество из-за антироссийских санкций. Как ожидается, АЭС сможет начать генерировать электричество не ранее чем в 2030-х годах.