WSJ: Саудовская Аравия попросила у США помощи с гражданской ядерной программой

В частности, речь идет о поддержке создания в королевстве собственной системы производства топлива и обогащения урана

ТАСС, 10 марта. Саудовская Аравия попросила США помочь в создании гражданской ядерной программы в качестве одного из условий для установления дипломатических связей с Израилем. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Саудовская Аравия просит помощи в разработке ее гражданской ядерной программы у США, выступающих посредником в установлении дипотношений между королевством и Израилем. В частности, речь идет о поддержке США создания в Саудовской Аравии собственной системы производства топлива и обогащения урана.

"Ядерная проблема является одним из, если не самым большим вызовом для Израиля, и израильтянам стоит обсудить, стоящая ли это цена за мир", - сообщил газете старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Йоэль Гузанский.

"Королевство привержено нормализации отношений с Израилем, - сказал в свою очередь The Wall Street Journal главный исполнительный директор Фонда защиты демократий Марк Дубовиц. - Его требования к Вашингтону, даже если некоторым они кажутся чрезмерными, являются выражением озабоченности вопросами безопасности, а не способом сказать нет Израилю".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, получившие на Западе название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. С Саудовской Аравией у Израиля дипотношения до сих пор не установлены.

22 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нормализация отношений с Саудовской Аравией положила бы конец арабо-израильскому конфликту.