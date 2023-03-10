Лидер КНДР с дочерью посетил учения по уничтожению аэродрома врага

В ходе учений было запущено по меньшей мере по одной ракете с шести мобильных пусковых установок, сообщает ЦТАК

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг лично руководил учениями, в ходе которых отрабатывалось нанесение удара по условному аэродрому противника "на западном фронте". Как сообщило в пятницу ЦТАК, вместе с ним на учениях присутствовала его дочь.

Как следует из фотографий, опубликованных агентством, в ходе учений было запущено по меньшей мере по одной ракете с шести мобильных пусковых установок. Они, как пишет ЦТАК, поразили цели в Японском море, "имитирующие главные пункты вражеского оперативного аэродрома". Южнокорейская сторона, сообщавшая накануне о ракетном пуске Пхеньяна, заявляла лишь об одной баллистической ракете меньшей дальности. Учения, как отмечается, прошли в условиях, приближенных к реальному бою.

Ким Чен Ын заявил о необходимости сохранения бдительности в связи с тем, что враги "в последнее время стали более безрассудными". По его словам, важно также быть в постоянной готовности к реагированию и сдерживанию, чтобы "устранить опасность военного столкновения на Корейском полуострове".

Лидер КНДР также отметил, что ракетные части должны выполнять две стратегические задачи. Во-первых, они должны "сдерживать войну", а во-вторых, если это не удалось, в случае войны взять инициативу в свои руки.

20 февраля КНДР проводила учения с применением комплексов реактивной системы залпового огня калибра 600 мм, которые Пхеньян называет "тактическими ядерными средствами". Тогда отмечалось, что один такой комплекс, несущий четыре ракеты, может уничтожить аэродром противника. Запущенные тогда ракеты, как предполагают в Сеуле, имитировали удар по авиабазе в южнокорейском Чхонджу и базе американских ВВС Кунсан. Подробностей относительно дальности ракет, запущенных в ходе учений 9 марта, нет.

Власти КНДР предупреждали, что Сеул и Вашингтон ждут контрмеры, если они реализуют свои масштабные планы по совместным маневрам. С 13 по 23 марта военные Южной Кореи и США проведут совместные командно-штабные учения Freedom Shield, одновременно состоятся полевые маневры Warrior Shield, которые представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с Пхеньяном.