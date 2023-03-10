Молдавская полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника Ленину

Задержанный ранее поджег памятник

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Молдавская полиция задержала подозреваемого в поджоге памятника Владимиру Ленину перед домом культуры города Новые Анены. Об этом сообщил в пятницу мэр города Александр Мацарин в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Ответственный за акт вандализма в парке возле дома культуры в Новых Аненах был идентифицирован и найден. Менее чем за 24 часа виновный был найден", - написал Мацарин. Градоначальник опубликовал видеокадры как задержания мужчины, так и его подготовки к акту вандализма. Как следует из этих видеозаписей, к сегодняшнему дню монумент был приведен в порядок, огонь не нанес существенных повреждений конструкции.

Осквернение мемориалов советского периода происходит в Молдавии регулярно. С памятниками здесь призывают бороться политики и общественные деятели, выступающие за вхождение республики в состав Румынии. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.