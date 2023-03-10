Би-би-си отстранила от эфира комментатора Гари Линекера

Причиной стало сравнение членов консервативного британского правительства с нацистами

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация (Би-би-си) отстранила от эфира ведущего программы "Матч дня" и бывшего нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера. Причиной решения, принятого в отношении известного игрока и спортивного комментатора, стало сообщение на его странице в Twitter, в котором Линекер сравнивал членов консервативного британского правительства с нацистами.

Как говорится в распространенном корпорацией заявлении, после нескольких дней обсуждения ситуации с Линекером руководство Би-би-си приняло решение, что он "прекратит вести "Матч дня" до тех пор, пока не будет выработана общая четкая позиция по поводу использования им социальных сетей". Линекера обвиняют в нарушении правил, которым должны следовать сотрудники Би-би-си, в частности, он не должен был "занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах".

Ссылаясь на осведомленные источники, телеканал Sky News сообщает, что принятое решение не было согласовано с Линекером, который отказывается извиняться за свои слова. Другой сотрудничающий с Би-би-си бывший английский футболист Иан Райт заявил, что не будет участвовать в передачах корпорации, включая "Матч дня", в знак солидарности с коллегой.

Скандал вокруг Линекера разгорелся 7 марта, когда он выступил в Twitter с критикой иммиграционных решений британского правительства. Комментируя намерение властей лишить большинство нелегальных мигрантов права обращаться за убежищем в королевстве, он написал, что "невероятно жестокая политика направлена против самых уязвимых людей, а риторика напоминает ту, что использовалась в Германии в 30-е годы". На слова комментатора резко отреагировала глава МВД королевства Суэлла Браверман, заявившая, что сравнивать ужесточение иммиграционных правил с Холокостом "примитивно и неуместно". По ее словам, реплика Линекера "умаляет невыразимую трагедию" еврейского народа. Сам ведущий назвал скандал, попавший на первые полосы британских газет, раздутым на пустом месте.

Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на Би-би-си. В 2020-2021 финансовом году сумма его гонораров составила £1,35 млн ($1,62 млн). При этом он является внештатным сотрудником и не обязан следовать декларируемому Би-би-си принципу беспристрастности так же строго, как ведущие новостей или политические комментаторы из постоянного штата корпорации.