Байден утверждает, что шаги США и ЕС привели к укреплению энергобезопасности

Президент Соединенных Штатов также напомнил, что Вашингтон ранее обещал Евросоюзу заместить своим сжиженным природным газом российский трубопроводный

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден утверждает, что сделанные за последние годы США и ЕС шаги привели к укреплению энергетической безопасности.

"Шаги, сделанные США и ЕС за последние несколько лет, привели к укреплению энергетической безопасности, нашей экономической безопасности и, я бы сказал, нашей национальной безопасности", - заявил в пятницу Байден на встрече в Белом доме с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

При этом он напомнил, что США ранее обещали ЕС заместить своим сжиженным природным газом российский трубопроводный. "Мы поставили вдвое больше [американского СПГ, чем обещали]. Это сработало, это сработало", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Два года назад, - отметил Байден, - мы взяли на себя обязательства в рамках новой эры взаимопонимания между ЕС и США". Подходы нынешней администрации США к ЕС, как пояснил он, резко отличаются от тех, которых придерживался предыдущий американский лидер Дональд Трамп. "Мы рассматриваем ЕС как замечательное дополнение к безопасности и экономической безопасности", - уточнил Байден.

Кроме того, он заверил, что США и ЕС солидарны с "народом Украины". Запад предоставляет огромную военную помощь Киеву и вводит санкции в отношении России, нацеленные в том числе на то, чтобы затруднить Москве проведение специальной военной операции на Украине, напомнил Байден.