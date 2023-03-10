Ван И заявил, что успех ирано-саудовских переговоров является победой диалога и мира

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, член Политбюро ЦК КПК отметил, что эта победа приносит "важные положительные новости в то время, когда мир переживает множество противоборств"

БЕЙРУТ, 10 марта. /ТАСС/. Китай добросовестно выполнил свои обязанности посредника между Ираном и Саудовской Аравией, добившись крупного дипломатического сдвига в ближневосточных делах. Как передает в пятницу телеканал Al Jazeera, с таким заявлением выступил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

Он приветствовал достигнутое соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом после переговоров, которые проходили по инициативе КНР в Пекине с 6 по 10 марта. "Успех этих переговоров - победа диалога, победа мира, и она приносит нам важные положительные новости в то время, когда мир переживает множество противоборств", - приводит телеканал слова Ван И.

В пятницу агентство Tasnim информировало о договоренности Ирана и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения и планах открыть посольства в течение двух месяцев. Несколько дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем отмечается, что страны привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.