США и ЕС заявили о новых шагах для пресечения обхода санкций против России

Стороны также договорились углубить совместную работу по обеспечению соблюдения экспортных ограничений

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Администрация США и представители ЕС делают новые шаги с целью пресечения обхода санкций против России третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, распространенном по итогам их встречи в Вашингтоне в пятницу.

Как говорится в документе, США и страны ЕС ввели "беспрецедентные скоординированные и эффективные санкции, а также приняли иные экономические меры" для "дальнейшего ослабления" военно-промышленного комплекса РФ. "Мы углубляем совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации, в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину, - отмечается в заявлении. - В качестве одной из составляющих этого мы совместно делаем новые шаги, направленные против дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру, чтобы помешать оказанию поддержки России в ведении войны (специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС) из любой части планеты, где это выявляется". О каких именно новых мерах идет речь, не уточняется.

"Мы работаем в унисон с целью еще большего ограничения доходов России с помощью введенного Группой семи потолка цен на поставляемые морем из РФ нефть и нефтепродукты при сохранении поставок энергоносителей в государства с формирующимся рынком и развивающиеся страны", - подчеркнули Байден и фон дер Ляйен. Они заверили, что "продолжат совместно работать над усилением экономических ограничений", чтобы обеспечить "дальнейший рост издержек" для России в связи с проведением спецоперации.