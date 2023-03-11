Фон дер Ляйен отказалась комментировать в США обвинения Китая в поставках оружия РФ

Глава Еврокомиссии считает, что это двустороннее дело стран

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась после встречи с президентом США Джо Байденом комментировать обвинения Вашингтона в адрес Китая в том, что он якобы готовится поставлять оружие России, назвав это "двусторонней проблемой".

"Я считаю, что это двустороннее дело соответствующих стран", - сказала фон дер Ляйен в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи, отвечая на вопрос, как она оценивает предупреждения США о том, что Китай обдумывает поставки оружия России.

Более того, перечисляя темы переговоров с США она вообще не упомянула Китай среди тем переговоров. По ее словам, на встрече обсуждались, во-первых, проблемы связанные с американским Актом о снижении инфляции, во-вторых, ситуацию на Украине и санкции против России, в-третьих, вопросы экономической безопасности ЕС и США.