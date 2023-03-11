В "Хезболлах" прокомментировали ирано-саудовскую нормализацию

Лидер шиитской партии Хасан Насрулла считает, что "это важное для региона событие может приблизить избрание нового президента" в Ливане

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. Диалог и восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией отвечают интересам всех народов Ближнего Востока, считает лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла. В телеобращении, переданном в пятницу по каналу Al Mayadeen, он не исключил, что ирано-саудовское сближение, о котором было объявлено по итогам переговоров в Пекине, будет способствовать преодолению политического вакуума в Ливане.

"Это важное для региона событие может приблизить избрание нового президента республики", - заявил Насрулла. При этом он подчеркнул, что ливанцам никто не может навязать кандидатуру будущего главы государства. "Мы приветствуем любое содействие в решение проблемы, но отвергаем диктат", - сказал шиитский политик.

Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. Депутаты парламента Ливана предприняли с 29 сентября 11 попыток избрать нового главу республики, однако в ходе голосования так и не выявился победитель. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для своего избрания.

6 марта лидер "Хезболлах" объявил, что отдает предпочтение председателю христианской партии "Аль-Марада", экс-министру внутренних дел Сулейману Франжье, которого ранее выдвинули в президенты Ливана просирийские фракции. В свою очередь оппозиция, ориентирующаяся на Запад и Саудовскую Аравию, предложила избрать в качестве консенсусной фигуры командующего ливанской армии Джозефа Ауна. Спикер парламента Набих Берри призвал стороны вступить в диалог для урегулирования разногласий.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины маронитов, к которой принадлежит большинство местных христиан.

Переговоры в Пекине

Как передал новостной портал An Nashra, в Пекине по инициативе КНР с 6 по 10 марта проходили переговоры, в которых принимали участие государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. По их итогам было объявлено, что Иран и Саудовская Аравия достигли соглашения, которое предусматривает возобновление дипотношений и открытие посольств в течение двух месяцев.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.