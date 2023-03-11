СМИ: танкер под флагом Греции провел неделю в сентябре над "Северными потоками"

Владельцы судна объяснили задержку тем, что оно ожидало инструкций по поводу дальнейшего маршрута, передает Business Insider

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Танкер под греческим флагом Minerva Julie с 6 по 12 сентября курсировал по акватории примерно в 200 квадратных морских миль над трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", что может быть связано с последовавшей 26 сентября диверсией. Об этом сообщает в пятницу американская газета Business Insider.

По информации издания, необычное поведение танкера обнаружил проживающий в Дании Оливер Александр на основе анализа данных из открытых источников. Редакция Business Insider связалась с владельцами танкера, которые объяснили задержку тем, что судно ожидало инструкций относительно дальнейшего маршрута.

До остановки над "Северными потоками" танкер следовал из Роттердама. После остановки он направился сначала в Таллин, а затем в Санкт-Петербург. Как отмечает газета, если даже судно напрямую не связано с диверсией, показания экипажа могут предоставить ценные сведения следователям.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти версии "детским лепетом". При этом он отметил, что попытки заблокировать объективное и беспристрастное расследование не останутся без ответа.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.