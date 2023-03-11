Помощник Байдена предостерег президента Грузии от участия в обходе санкций против РФ

Джейк Салливан и Саломе Зурабишвили обсудили "необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия" рестрикций и экспортных ограничений

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу предупредил, что республика не должна участвовать в уклонении от антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, стороны обсудили "необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия санкций, экспортных ограничений и других экономических рестрикций, введенных США" и их союзниками в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Как говорится в документе, "Салливан подчеркнул необходимость того, чтобы Грузия избегала становиться площадкой для уклонения [от санкций] и заполнения" другими компаниями ниш, образовавшихся вследствие рестрикций против РФ.

В заявлении также говорится, что Салливан и Зурабишвили "обсудили недавние события в Грузии и отметили общую заинтересованность в евроатлантической интеграции" республики. "Они говорили о том, что президент Зурабишвили выступает за общий и инклюзивный подход к реализации реформ, необходимых для продвижения Грузии к получению статуса кандидата на вступление в ЕС, - сообщила пресс-служба Белого дома. - Они также обсудили общую озабоченность законопроектом о регистрации и порицании гражданских организаций за получение средств из-за рубежа, который мог бы затруднить деятельность сотен грузинских неправительственных организаций, работающих над улучшением жизни. Они приветствовали недавнее решение правительства отозвать два законопроекта".

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержано более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект.