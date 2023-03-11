11 марта, 11:27

Асад заявил, что народ Сирии гордится историческими отношениями дружбы с Китаем

Президент республики поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на третий срок.

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"Единодушное решение китайских народных депутатов свидетельствует о признании успеха вашей самоотверженной деятельности, благодаря которой удалось добиться дальнейшего [экономического] роста и процветания, - отмечается в телеграмме, текст которой приводит в субботу агентство SANA. - Китай приобрел большой вес и влияние в мире. К сотрудничеству с ним стремятся все, кто разделяет принципы правды, добра и справедливости".

"Исторические отношения дружбы с Китаем являются источником гордости для сирийского народа", - подчеркнул Асад. "Мы хотим продолжать совместную динамичную работу по открытию новых горизонтов для двустороннего партнерства", - указал он.

Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. На третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин также был переизбран на должность председателя Центрального военного совета КНР. За него единогласно проголосовали 2 952 делегата. 

Теги:
СирияКитайСи ЦзиньпинАсад, Башар Хафез
© Информационное агентство ТАСС
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