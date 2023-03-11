Лондон и Париж планируют к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету

Великобритания и Франция ведут разработки Future Cruise/Anti-Ship Weapon с 2011 года

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Великобритания и Франция планируют к 2030 году поставить на вооружение новую противокорабельную ракету, которую две страны совместно разрабатывают с 2011 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским правительством в субботу по итогам состоявшейся днем ранее встречи премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Речь идет о проекте крылатой противокорабельной ракеты (ПКР) Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW). Новое управляемое средство поражения для кораблей и истребителей призвано заменить ПКР Exocet и Harpoon, а также авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, известные во Франции как SCALP. В настоящее время все они находятся на вооружении военно-морских сил обеих стран. Производством новых ракет занимается международный консорциум MBDA.

"В сфере сотрудничества в разработке вооружений Франция и Соединенное Королевство будут продвигать ключевые проекты, чтобы создать новейшие комплексные системы вооружений. Они обязуются делать конкретные шаги, направленные на дальнейшее развитие программы FC/ASW, чтобы не допустить пробелов в своем военном потенциале. В частности, они обязуются обеспечить поступление новых крылатых ракет в 2030 году", - сказано в документе.

Перед встречей Сунака и Макрона в канцелярии британского премьера отметили, что стороны обсудят проект "совместной разработки следующего поколения высокоточных вооружений глубокого удара - дальнобойного потенциала, который необходим НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России".

Проект новой ракеты был впервые представлен на авиасалоне в Ле-Бурже в 2011 году под названием Perseus. В 2021 году завершилась исследовательская стадия проекта, в ходе которой специалисты MBDA остановились на концепции двух взаимодополняющих ракет: малозаметной дозвуковой большой дальности и высокоманевренной со сверхзвуковой скоростью полета. В марте прошлого года стороны выделили средства на трехлетний подготовительный этап программы, в ходе которого концепция будет детализирована и подробно оценена на соответствие требованиям, предъявляемым государствами-заказчиками.