Всеобщие выборы в Ливии могут состояться в июне 2023 года

Cпецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили отметил, что до этого времени необходимо составить "четкую дорожную карту" по проведению голосования

КАИР, 11 марта. /ТАСС/. Всеобщие выборы в Ливии могут пройти в середине июня нынешнего года. Об этом в субботу на пресс-конференции в Триполи заявил спецпредставитель генсека ООН по Ливии, глава Миссии организации по поддержке в Ливии Абдулай Батили.

"Выборы могут состояться в середине июня", - отметил Батили, слова которого привел телеканал AlHadath. Он отметил, что до этого времени должна быть "составлена четкая дорожная карта по проведению выборов".

По словам спецпредставителя генсека ООН, на предварительном этапе "ливийские стороны должны будут вести переговоры напрямую или через своих представителей при участии специального комитета высокого уровня". Этот комитет, добавил Батили, является "новым способом обеспечить национальную ответственность самих ливийцев за избирательный процесс".

Вместе с тем Батили указал, что еще существуют разногласия по поводу условий выдвижения кандидатур на пост президента страны и по срокам проведения самих выборов. Он заметил, что даже при имеющихся разногласиях сторон, "если дорожная карта будет согласована в июне, то выборы будут проведены до конца нынешнего года". "Мы стремимся выйти на внтутриливийский путь проведения выборов, и наша единственная цель - достичь компромисса по спорным вопросам, чтобы обеспечить проведение выборов", - указал спецпредставитель генсека ООН.

В конце февраля Батили сообщил об инициативе международной организации о проведении в стране всеобщих выборов в 2023 году. Он уточнил, что это решение, как и сам процесс подготовки и проведения выборов, "должно принадлежать самим ливийцам". По убеждению Батили, это является "наилучшим способом удовлетворить чаяния ливийцев в отношении легитимных институтов власти в стране".