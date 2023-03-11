Repubblica: Италия не собирается переносить свое посольство в Иерусалим

Как сообщает газета со ссылкой на источники в итальянском МИД, такой вопрос "не стоит в повестке дня"

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Вопрос о переносе посольства Италии из Тель-Авива в Иерусалим с признанием таким образом статуса города единой и неделимой столицей Израиля "не стоит в повестке дня". Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica со ссылкой на источники в итальянском МИД.

В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела переговоры с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Как отмечает газета Corriere della Sera, вопрос о признании Иерусалима не затрагивался в ходе переговоров. Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта, лидер одной из правящих партий "Лига" Маттео Сальвини высказался в социальных сетях в пользу "столицы в Иерусалиме во имя мира, истории и правды". Оппозиция потребовала от правительства публично прояснить свои позиции, а также призвала признать статус палестинского государства.

Перед поездкой в Италию Нетаньяху выразил пожелание, чтобы Италия официально признала Иерусалим столицей Израиля. По его словам, Израиль рассчитывает и на более благожелательную позицию Италии в отношении еврейского государства на международных площадках, в частности при голосовании в ООН. "С 2015 года Италия голосовала против нас в ООН 89 раз. Это идет вразрез с нашими прекрасными двусторонними отношениями", - заметил он.

В воскресенье поездку в Израиль и на палестинские территории намерен совершить вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Спор вокруг Иерусалима

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои дипломатические представительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. В феврале этого года МИД Израиля сообщил, что открыть свое посольство в течение года в Иерусалиме согласилась Папуа - Новая Гвинея.