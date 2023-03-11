Центризбирком Турции утвердил список из 36 допущенных для участия в выборах партий

ЦИК постановил, что само голосование начнется в 08:00 и завершится в 17:00 14 мая

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Высший избирательный совет (Центризбирком, ЦИК) Турции утвердил список из 36 политических партий, которые могут принять участие во всеобщих выборах 14 мая. Об этом Центризбирком, приступивший к подготовке голосования и выработке календаря выборов, сообщил в субботу.

ЦИК также постановил, что само голосование начнется в 08:00 и завершится в 17:00 14 мая (время совпадает с мск). Традиционно с момента закрытия последнего избирательного участка начинается подсчет голосов, и протоколы поступают для обработки в ЦИК. Одновременно в СМИ в режиме реального времени будут обнародованы данные обработанных бюллетеней.

Центризбирком утвердил вечером в пятницу принятое ранее в тот же день решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Оно было опубликовано в правительственном вестнике Resmî Gazete и уже вступило в силу.

14 мая состоится голосование одновременно по кандидатам в президенты и составу парламента. Если в первом туре ни один претендент на высший государственный пост не наберет более 50% голосов, то второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

В президентской гонке на данный момент участвуют Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу, глава Народно-республиканской партии, которого выдвинул оппозиционный альянс из шести партий. Другие политические силы также смогут выдвинуть своих кандидатов на президентский пост.