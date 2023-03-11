Представители Минска и Москвы обсудили возможность создания парламентского измерения в ШОС

Встреча российской и белорусской делегаций состоялась в рамках 146-й ассамблеи Межпарламентского союза в Бахрейне

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Представители Белоруссии и России обсудили на полях 146-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) возможность создания парламентского измерения в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в субботу по итогам двусторонней встречи парламентских делегаций Минска и Москвы сообщил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

"Обсуждались новые идеи, связанные, в том числе, с созданием парламентского измерения ШОС в формате либо парламентской ассамблеи, либо парламентского движения", - написал он в своем Telegram-канале.

Савиных сообщил, что в ходе встречи белорусские и российские парламентарии также обсудили вопросы взаимодействия и развития контактов с парламентскими структурами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), Организации исламского сотрудничества, а также с Латиноамериканским (Parlatino) и Всеафриканским парламентами.

Процесс присоединения Белоруссии к ШОС, статус наблюдателя в которой Минск получил в 2015 году, был запущен в сентябре 2022 года на состоявшемся в Самарканде саммите организации. В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В настоящее время процедуры вступления в ШОС проходит Иран. Афганистан и Монголия имеют в организации статус наблюдателя, партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Ассамблея МПС проходит в столице Бахрейна Манаме с 11 по 15 марта. Межпарламентский союз - старейшее и крупнейшее международное объединение парламентариев мира, основанное в 1889 году. Это первая международная организация, задачами которой стали продвижение идей мира и мирного урегулирования споров, развитие международного сотрудничества, укрепление парламентских институтов во всех странах, защита прав человека. Сегодня МПС, в состав которого входят парламенты 178 стран, является своеобразным дискуссионным клубом по глобальным вопросам. В центре внимания МПС находятся такие проблемы, как разоружение, защита прав человека, просвещение и здравоохранение, а также окружающая среда, внешняя задолженность, борьба с наркомафией.