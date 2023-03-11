Также они проведут межмидовские консультации

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Иран обменяются визитами глав парламентов и проведут межмидовские консультации. Об этом в преддверии визита в Тегеран белорусского президента Александра Лукашенко сообщил посол республики в Иране Дмитрий Кольцов.

"В двусторонней повестке дня на этот год - обмен визитами между нынешним председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко", - сказал дипломат в субботу в интервью агентству БелТА.

По его словам, в ходе этих встреч возможно детальное обсуждение не только законотворчества, но и актуальных аспектов экономической и гуманитарной тематики, так как парламентарии демонстрируют высокий интерес к решению практических вопросов.

Кольцов сообщил о готовящемся визите в Минск министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и планируемых межмидовских консультациях по политическим вопросам и консульской тематике. "Важно, что в ходе мероприятий между министерствами иностранных дел состоится предметное и вдумчивое обсуждение всех актуальных вопросов, связанных с реализацией достигнутых президентами двух стран договоренностей, и будут выработаны совместные меры по их выполнению", - отметил дипломат.

В ходе предстоящего 12-13 марта визита Лукашенко в Тегеран запланированы его встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, руководителем Исламской Республики Иран Али Хаменеи, рядом высших представителей исполнительной и законодательной властей. Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Одним из центральных событий визита должно стать подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Минском и Тегераном. Также запланировано подписание ряда международных документов по развитию отношений в представляющих взаимный интерес сферах.