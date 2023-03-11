Посол Белоруссии сообщил о скором открытии прямого авиасообщения между Минском и Тегераном

Оно было прервано в 2017 году

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Иран планируют открыть прямое авиасообщение между Минском и Тегераном в ближайшее время. Об этом в преддверии визита в Иран президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил белорусский посол в исламской республике Дмитрий Кольцов.

"Совсем скоро между столицами наших стран будет установлено прямое авиасообщение", - сказал дипломат в опубликованном в субботу интервью агентству БелТА.

Кольцов отметил, что восстановление прерванного в 2017 году "регулярного авиасообщения между Беларусью и Ираном играет важную роль для поддержания прямых деловых, научных, образовательных, культурных, туристических обменов". "Прямой рейс, безусловно, станет мощным фактором для расширения экономического сотрудничества между Беларусью и Ираном", - сказал он.

В феврале Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщало о том, что белорусскими и иранскими "авиационными администрациями проведена работа по открытию сообщения [по маршруту] Тегеран - Минск - Тегеран". При этом указывалось, что "в планах - выполнение регулярных рейсов иранской авиакомпанией Mahan Air в весенне-летний сезон нынешнего года".

Белорусская авиакомпания "Белавиа" выполняла рейсы по маршруту Минск - Тегеран - Минск с августа 2010 года по конец октября 2017 года.