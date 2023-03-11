СМИ: иракский шиитский лидер ас-Садр приостановил деятельность своего движения в Дияле

По данным агентства INA, военизированные формирования "Бригады мира" передислоцируются в южную провинцию Басра

КАИР, 11 марта. /ТАСС/. Один из наиболее влиятельных деятелей Ирака, шиитский имам Муктада ас-Садр в субботу распорядился приостановить деятельность своего движения в провинции Дияла и вывести из этого региона поддерживающие его военизированные отряды. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

В заявлении шиитского имама указывается, что "деятельность [садристского] движения, а также отрядов "Сарайя ас-Салям" ("Бригады мира")" в провинции Дияла приостанавливается до особого распоряжения". Отмечается, что "отныне никто не может выступать от имени движения или "Бригад мира" в Дияле".

По данным информационного агентства INA, военизированные формирования садристов "Бригады мира" передислоцируются в южную провинцию Басра, где движение ас-Садра традиционно пользуется значительным влиянием.

Распоряжение ас-Садра последовало спустя несколько дней после приказа верховного главнокомандующего ВС Ирака, премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани направить в Диялу, расположенную на северо-востоке Ирака, на границе с Ираном, дополнительные воинские подразделения для восстановления контроля над всей территорией провинции. Премьер дал силам безопасности две недели на выполнение приказа.

Ранее в субботу представитель иракской армии предупредил, что в ходе спецоперации в Дияле "любые формирования, имеющие незаконное оружие, будут преданы суду", и у сил безопасности "не будет никаких красных линий для задержания подозреваемых в нарушении стабильности в провинции".