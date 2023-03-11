Глава Союза стрелков Литвы предложил объединить добровольческие военизированные структуры

По словам Линаса Идзялиса, перед ними по сути стоят одни и те же задачи

ВИЛЬНЮС, 11 марта. /ТАСС/. Добровольческие военизированные структуры необходимо слить воедино, так как перед ними в принципе стоят одни и те же задачи. С таким предложением выступил вновь избранный в субботу на съезде добровольческого военизированного Союза стрелков Литвы начальник организации полковник-лейтенант запаса Линас Идзялис.

"Союз стрелков мог бы объединиться с Добровольческой службой охраны края, так как по сути организации ставят перед собой те же цели, нередко люди состоят и в той, и в другой структуре, - сказал он. - Так мы сэкономим средства и сможем работать эффективнее".

Союз стрелков Литвы в помощь регулярным вооруженным силам был учрежден в 1919 году, упразднен в 1940 году и воссоздан в 1989 году. Организация, в которой состоят гражданские лица, проводит свои учения, а также участвует в специально организуемых совместных учениях с армией. В Союзе стрелков насчитывается 13 тыс. добровольцев.

К Добровольческой службе охраны края, учрежденной в 1991 году, приписаны 5,5 тыс. человек. Они совмещают выполнение соответствующих задач с обычной работой. В течение года доброволец примерно на 30 дней привлекается к сборам, чаще всего это происходит в выходные.